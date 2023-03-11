السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة يبحث قطاع عريض من الجمهور على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا .

يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية ضبط إضارة البث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات في إطار الخدمات المتنوعة التي تقدم يوميا للقراء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

يمكن متابعة المباراة التي تجمع بين نادي الأهلي ونادي صن داونز في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب ضبط غضارة بث قناة bein sport الرياضية عبر القمر الصماعي المصري نايل سات والتي حصلت على حقوق البث المباشر لمباريات البطولة من خلال الإحداثيات التالية :-

قناة bein sport

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11681.
  • معدل الترميز : 27500.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة : hd.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى ينهى مرانه الختامى استعدادًا لصن داونز

قناة bein sport 3

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11054.
  • معدل الترميز : 27500.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
  • الجودة : hd.

موعد مباراة مباراة الأهلي وصن داونز 

تبدأ المباراة التي تجمع بين نادي الأهلي ونادي صن داونز والتي تقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا بجنوب إفريقيا في تصفيات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساءا في دولة الامارات العربية المتحدة. 

يذكر أن نادي الأهلي المصري يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برضيد 4 نقاط في 3 مباريات فيما يتصدر مادي الهلال السوداني المجموعة برصيد 9 نقاط وفريق صن داونز برصيد 7 نقاط وفي نهاية المجموعة يأتي الفريق القطن الكاميروني.

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قنوات نقل مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

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ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

تشكيل نادي الأهلي في مباراة صن داونز 

عقب ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا يتوقع أن يكون تشكيل نادي الأهلي كما يلي :- 

  • حراسة المرمى : محمد الشناوي.
  • الدفاع : على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.
  • الوسط : أليوديانج، حمدي فتحي، نروان عطية.
  • الهجوم : طاهر محمد طاهر، أحمد قندوسي، محمد شريف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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