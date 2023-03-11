ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي ستقام على ملعب "لوفتس سارسفيلد" في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية سواء من خلال الفوز أو التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة صن داونز

1- الهلال السوداني 9 نقاط

2- ماميلودي صن داونز 7 نقاط

3- الأهلي 4 نقاط

4- القطن الكاميروني بدون نقاط



موعد مباراة الأهلي وصن داونز

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي على ملعب "لوفتس سارسفيلد" في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم محمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.