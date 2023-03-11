السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قنوات نقل مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وصن داونز المقامة على ملعب "لوفتس سارسفيلد" في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويتواجد الفريقان الأهلي وصن داونز ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم الهلال السوداني والقطن الكاميروني.

 

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الخسارة أمام الهلال السوداني بهدف ثم التعادل مع صن داونز في القاهرة بنتيجة 2-2 قبل الانتصار على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة.

 

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أو حتى التعادل على أقل تقدير؛ للإبقاء على حظوظه في عبور مرحلة المجموعات.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تُنقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وتُخصص شبكة قنوات بي إن سبورتس، قناة بي إن سبورتس بريميوم 4 لنقل المباراة.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

من المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم محمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

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