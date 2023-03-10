الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسن المستكاوي: مباراة الأهلي وصن داونز صعب توقع نهايتها

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي

قال حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، إن مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال أفريقيا ستكون في غاية الصعوبة، لذا لا نستطيع توقع المباراة على الإطلاق، معبراً: "المباراة صعبة ومش هقدر أتوقع نتيجتها، لكن في النهاية الأهلى بطل إفريقيا 10 مرات وذو شخصية كبيرة".

مباراة الأهلي وصن داونز 

وأكد حسن المستكاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن فريق صن داونز الجنوب إفريقي يلعب كرة قدم ممتعة، ولا يمكن للأهلي أن يلعب مباراة مفتوحة أمامه في جنوب إفريقيا، كما يتطلب على مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر الحذر بشكل كبير، ولا يترك الفرصة لصن داونز أن يدخل ملعب الأهلي.

توقع نهاية المباراة

وتابع: "الأهلي لازم يلعب بحذر وبلاش اللعب المفتوح، ووسط الملعب بالنسبة للأهلي قوي لأنه بيضم ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي".

وأضاف في حديثه، أن الأهلي سيسير بشيء من الحذر الشديد بسبب صعوبة الخصم الذي يواجهه، لذا من الصعب توقع نهاية ونتيجة المباراة.

حسن المستكاوي ناقد رياضى مباراة الأهلي وصن داونز دورى ابطال افريقيا اليوم

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