التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر غدًا السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الفريقان الأهلي وصن داونز ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم الهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الخسارة أمام الهلال السوداني بهدف ثم التعادل مع صن داونز في القاهرة بنتيجة 2-2 قبل الانتصار على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

من المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم محمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

تنطلق مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والأهلي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة على ملعب "لوفتس سارسفيلد" معقل النادي الجنوب أفريقي في بريتوريا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تُنقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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