السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. حلقة جديدة من برنامج «شارك تانك» على قناة cbc

شارك تانك
شارك تانك

تعرض قناة cbc مساء اليوم السبت، حلقة جديدة من برنامج "شارك تانك مصر"، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلانى، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك " Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج كلا من: أحمد السويدى، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، أيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسا لـ5 شركات مختلفة.

يذكر أن شارك تانك- Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، و يبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها و قدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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الليلة.. حلقة جديدة من برنامج «شارك تانك» على قناة cbc

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