وكيل حمزة المثلوثى يحسم الجدل بشأن مفاوضات الترجى.. وموقف التجديد مع الزمالك

كشف محمد سلامة، وكيل أعمال التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة مفاوضات نادي الترجي التونسي مع اللاعب.

وارتبط اسم حمزة المثلوثي بالانتقال إلى صفوف الترجي التونسي خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات تليفزيونية: "ظروف الزمالك الحالية معروفة للجميع خاصةً بعد سجن مرتضى منصور، وهذا ليس الوقت المناسب للحديث عن تجديد العقد".

وأضاف: "اللاعب سعيد في النادي والأولوية للتجديد لكن عندما يحين الوقت المناسب سنبدأ مفاوضات التجديد".

ونفي وكيل المثلوثي، حدوث اتصالات ودية أو رسمية من جانب الترجي التونسي لضم المثلوثي الفترة المقبلة.

وتابع: "حمزة مردوده في الملعب جيد، ويلعب بروح، وهذا يُظهر حالته النفسية الجيدة التي يعيشها في النادي ومع الإدارة واللاعبين".