السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

انتهاء الشوط الثانى من «كابيتانو مصر» بالتعادل الإيجابى

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

انتهت فعاليات الشوط الثاني من المباراة النهائية ببرنامج "كابيتانو مصر" بين فريق الكابتن "أبو جريشة" و"حمادة إمام"، بالتعادل 1/1.

شهد الشوطان الأول والثاني قوة في أداء الفريقين بصورة ملحوظة، حيث يحرص كل فريق على الفوز بلقب "كابيتانو مصر" ليكون هذا الفوز بداية الانطلاقة الحقيقية نحو تحقيق الحلم.

"كابيتانو مصر"

وحرص الكابتن حسام غالي على توجيه النصائح للفريقين، وتضمنت كلماته المدح، تعزيز الثقة بالنفس داخلهم، نصحهم بنقاط الضعف التي لاحظها على مدار الشوطين.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

كابيتانو مصر الشوط الثانى أبو جريشة حسام غالى المباراة النهائية اون اي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

«احذروا التقلبات».. «الأرصاد» تكشف مفاجآت طقس الـ6 أيام المقبلة

وكر للخارجين عن القانون.. إزالة عقار القبارى بالإسكندرية حرصًا على سلامة الأهالى والمارة

فوانيس رمضان تزين شوارع الغربية.. والتجار يقدمون عروضًا لشهر الخير

مصرع شاب سقط من الطابق التاسع بمنطقة عرب المعادى

«الدوم».. أنوشكا لمنعم يوسف: إحساسك حلو

تمارا عماد: «الدوم» هدية من ربنا بعد معاناتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب