انتهاء الشوط الثانى من «كابيتانو مصر» بالتعادل الإيجابى

انتهت فعاليات الشوط الثاني من المباراة النهائية ببرنامج "كابيتانو مصر" بين فريق الكابتن "أبو جريشة" و"حمادة إمام"، بالتعادل 1/1.

شهد الشوطان الأول والثاني قوة في أداء الفريقين بصورة ملحوظة، حيث يحرص كل فريق على الفوز بلقب "كابيتانو مصر" ليكون هذا الفوز بداية الانطلاقة الحقيقية نحو تحقيق الحلم.

"كابيتانو مصر"

وحرص الكابتن حسام غالي على توجيه النصائح للفريقين، وتضمنت كلماته المدح، تعزيز الثقة بالنفس داخلهم، نصحهم بنقاط الضعف التي لاحظها على مدار الشوطين.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.