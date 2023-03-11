السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر الذهب الآن مع أول تعاملات اليوم الصباحية ارتفاعًا جديدًا، وكثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية، إذ قد ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات، مسجلًا مبلغ 1860 جنيهًا، وارتفع سعر الذهب عيار 24 بمبلغ 12 جنيهًا لكي يسجل مبلغ 2126 جنيهًا.

اقرأ أيضًا

بوابة مصر الرقمية.. رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

ننشر أسعار الفراخ والبانية اليوم السبت 11 مارس 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية

ويعرض «الدستور»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم السبت 11- 3- 2023 في محلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم.

سعر الذهب اليوم السبت بالدولار

- ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم السبت 11 مارس لـ1868 دولارًا أمريكيًا.

- ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس عيار 24 لـ 2126 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية، بعدما سجل أمس الجمعة مبلغ قيمته 2114 جنهًا.

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس عيار 21 الآن

- ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 11 مارس لـ 1860 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية، بعدما سجل أمس الجمعة مبلغ قيمته  1850 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 11 مارس: 1596 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية، وكان في أمس الجمعة مبلغ قيمته 1586 جنيهًا.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر؟

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11 مارس عيار 21 الآن: مبلغ 14880 جنيهًا.

سعر الذهب الآن اليوم في مصر مباشر

وجاء سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس في مختلف الدول كالتالي:

سعر الذهب  اليوم السبت 11 مارس 2023

هناك ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية، وعيار 21 يقترب من مبلغ 1900 جنيه، ويكون 1% تراجعًا في سعر الذهب العالمي خلال اسبوع.

الذهب ينخفض قبل إعلان بيانات أجور أمريكية متوقع اليوم

الذهب يصعد مع انخفاض الدولار وتصريحات رئيس المركزى الأمريكى تحد من المكاسب

أسعار الذهب في البورصة العالمية

استطاعت أسعار الذهب العالمية أن تتعافى بعض الشيء لتعوض جزء من الخسائر التي حققتها منذ بداية الأسبوع، حيث تنتظر الأسواق العالمية بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ساعد أسعار الذهب على التقاط الأنفاس قبل صدر البيانات الهامة اليوم.

سعر الذهب اليوم السبت سعر الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم السبت 11 مارس بدون مصنعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

«نوفوستى»: صاروخ «جو-جو» الروسى الجديد يتمتع بدقة عالية فى الإصابة

تأهب بوكالتى فضاء.. كويكب قد يضرب الأرض فى هذا الموعد

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة

تعيين لى تشيانج رئيسا للحكومة الصينية

التعليم: لا إلغاء فى التشعيب لعلمى علوم ورياضة بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب