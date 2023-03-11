سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سجل سعر الذهب الآن مع أول تعاملات اليوم الصباحية ارتفاعًا جديدًا، وكثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية، إذ قد ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات، مسجلًا مبلغ 1860 جنيهًا، وارتفع سعر الذهب عيار 24 بمبلغ 12 جنيهًا لكي يسجل مبلغ 2126 جنيهًا.

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سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية

ويعرض «الدستور»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم السبت 11- 3- 2023 في محلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم.

سعر الذهب اليوم السبت بالدولار

- ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم السبت 11 مارس لـ1868 دولارًا أمريكيًا.

- ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس عيار 24 لـ 2126 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية، بعدما سجل أمس الجمعة مبلغ قيمته 2114 جنهًا.

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس عيار 21 الآن

- ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 11 مارس لـ 1860 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية، بعدما سجل أمس الجمعة مبلغ قيمته 1850 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 11 مارس: 1596 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية، وكان في أمس الجمعة مبلغ قيمته 1586 جنيهًا.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر؟

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11 مارس عيار 21 الآن: مبلغ 14880 جنيهًا.

سعر الذهب الآن اليوم في مصر مباشر

وجاء سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس في مختلف الدول كالتالي:

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023

هناك ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية، وعيار 21 يقترب من مبلغ 1900 جنيه، ويكون 1% تراجعًا في سعر الذهب العالمي خلال اسبوع.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

استطاعت أسعار الذهب العالمية أن تتعافى بعض الشيء لتعوض جزء من الخسائر التي حققتها منذ بداية الأسبوع، حيث تنتظر الأسواق العالمية بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ساعد أسعار الذهب على التقاط الأنفاس قبل صدر البيانات الهامة اليوم.