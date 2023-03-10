الشرطة الألمانية: اعتقال المشتبه به فى احتجاز رهائن داخل صيدلية

أعلنت الشرطة الألمانية، منذ قليل، عن وقوع عدة انفجارات خلال عملية اقتحام القوات لصيدلية بعد أنباء عن احتجاز رهائن بداخلها، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأفادت الشرطة الألمانية، بأنه تم اعتقال مشتبه به في احتجاز رهائن داخل صيدلية دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو ضحايا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الألمانية عن مقتل 8 أشخاص على الأقل في عملية إطلاق نار بمدينة هامبورج.

وقالت شرطة هامبورج، في بيان لها، إن ثمانية أشخاص قتلوا، من بينهم الجاني المشتبه به على ما يبدو، مضيفة أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا في هجوم الخميس "بعضهم حالته خطيرة".