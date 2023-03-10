تعرف على الأفلام الفائزة بجوائز الدورة السابعة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

بدأت، مساء اليوم الجمعة، فعاليات حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اليوم الجمعة 10 مارس بسينما توليب، وأعلنت لجان تحكيم المهرجان عن الأفلام الفائزة في مسابقات دورتها السابعة.

مسابقة أفلام ذات آثر

وحصد جائزة أحسن فيلم في مسابقة أفلام ذات أثر فيلم قبل الأوان إخراج سوزي فوزي، وذهبت الجائزة الثانية لفيلم "العروسة" إنتاج ورشة أسوان، وذهبت الجائزة الثالثة لفيلم "لازم نبدأ بالفن" إخراج مهند دياب.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، المخرج شريف مندور، والمنتج أشرف حامد، والفنانة التشكيلية الكويتية لينا حجازي.

جائزة جمعية النقاد

ومنحت لجنة جمعية النقاد جائزتها لفيلم "علاقة حبي بزواجي"، وهو إنتاج مشترك بين لاتفيا والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسومبرج، وتضم لجنة تحكيم النقاد في عضويتها الناقدة أمل مجدي والناقد ضياء مصطفي والناقدة أريج جمال.

مسابقة الفيلم المصري

كما فاز بجائزة مسابقة الفيلم المصري فيلم "مش زيهم" إخراج نادية فارس، وتتولى الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، وتضم في عضويتها الفنانة نجلاء بدر، وفاطمة النوالي مديرة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.