لا يفوتك هذا المساء| روسيا تحذر حلفاءها.. والرئيس السيسي يجتمع مع قادة القوات المسلحة

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

صالح سليم والجوهري.. «كابيتانو مصر» يخلّد ذكرى الأساطير

يزخر برنامج «كابيتانو مصر» باكتشاف المواهب في كرة القدم، من المحافظات المصرية بأسماء لامعة، وأساطير في عالم كرة القدم، خُلّدت ذكراهم بالتزامن مع المرحلة الأولى من البرنامج.

واحتفى «كابيتانو مصر» خلال مرحلته الأولى، بأسماء كبار نجوم الكرة المصرية الذين تركوا بصمات استثنائية في تاريخ الساحرة المستديرة، عبر إطلاق أسمائهم على الفرق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــا.

تزامناً مع ذكرى «يوم الشهيد».. الرئيس السيسي يجتمع مع قادة القوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مع قادة القوات المسلحة، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوى، تزامنا مع ذكرى "يوم الشهيد" والمحارب القديم.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض ما تقوم به القوات المسلحة من مهام على كل الاتجاهات الاستراتيجي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــا.

داخل «كيس أسود».. تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لطفل بالنزهة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن بالقاهرة، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع بمنطقة النزهة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة النزهة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع بدائرة القسم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــا.

بعد حضور الرئيس للنهائى.. «كابيتانو مصر» مشروع ناجح لتكرار تجربة «محمد صلاح»

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لحلم شباب برنامج «كابيتانو مصر» بتشريفه المباراة النهائية، بحسب ما ذكرته قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

ويحضر اللقاء وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ونجم منتخب مصر مؤمن زكريا، والدكتورة ماجي الحلواني.

ويستهدف البرنامج اكتشاف المزيد من المواهب في كرة القدم لتكرار تجربة لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــا.

إيطاليا ترسل سفنًا لإنقاذ 1300 مهاجر تقطعت بهم السبل في المتوسط

أرسل خفر السواحل والبحرية الإيطالية عدة سفن، الجمعة، لإنقاذ 1300 مهاجر في وسط البحر المتوسط، وهو أخطر طريق للهجرة في العالم، بعد أقل من أسبوعين من حادث غرق عشرات المهاجرين قبالة ساحل البلاد الجنوبي.

وأعلن خفر السواحل في بيان أن ثلاثا من سفنه "بصدد التدخل على بعد 70 ميلًا بحريًا (حوالى 130 كيلومترا) جنوب سواحل كروتوني في منطقة كالابريا (جنوب) لإنقاذ قارب كبير على متنه نحو 500 مهاجر". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــا.

روسيا تحذر حلفاءها الإقليميين من الانحياز إلى الولايات المتحدة

حذرت روسيا، اليوم الجمعة، الحلفاء في الاتحاد السوفيتي السابق من مخاطر الانحياز إلى الولايات المتحدة بعد ما وصفته موسكو بمحاولة انقلاب مدعومة من الغرب في جورجيا على غرار انتفاضة "ميدان" الأوكرانية عام 2014.

انخرطت روسيا في أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية حين أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في فبراير شباط العام الماضي، ويتحدى منذئذ عدد من الجيران والحلفاء التقليديين النفوذ الروسي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــا.

أسعار أهم الخرائط الجيولوجية لثروات مصر التعدينية

مازالت هيئة الثروة المعدنية "المساحة الجيولوجية سابقًا" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تتيح شراء أهم الخرائط الجيولوجية لثروات مصر التعدينية بأسعار متدنية لكل المستثمرين الأجانب والمصريين العاملين في مجال التعدين والبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة.

وحصلت "الدستور" على قائمة كاملة بأسعار الخرائط الجيولوجية التي توضح للمستثمر أماكن ومواقع التواجدات التعدينية في مصر، وكذلك أهم المناطق التي بها أبحاث جيولوجية قديمة، وكيفية الوصول إليها، وطبيعة هذه المواقع الجغرافية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــا.