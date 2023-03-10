الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا ترسل سفنًا لإنقاذ 1300 مهاجر تقطعت بهم السبل فى المتوسط

إيطاليا
إيطاليا

أرسل خفر السواحل والبحرية الإيطالية عدة سفن، الجمعة، لإنقاذ 1300 مهاجر في وسط البحر المتوسط، وهو أخطر طريق للهجرة في العالم، بعد أقل من أسبوعين من حادث غرق عشرات المهاجرين قبالة ساحل البلاد الجنوبي.
وأعلن خفر السواحل في بيان أن ثلاثا من سفنه "بصدد التدخل على بعد 70 ميلًا بحريًا (حوالى 130 كيلومترا) جنوب سواحل كروتوني في منطقة كالابريا (جنوب) لإنقاذ قارب كبير على متنه نحو 500 مهاجر".
وتعمل ثلاث سفن أخرى لخفر السواحل على إنقاذ قاربين آخرين على متنهما نحو 800 شخص.
يتواجد هذان القاربان على بعد حوالى 180 كيلومترًا جنوب شرق كالابريا، وفق المصدر نفسه.
وبحسب خفر السواحل الذي نشر صوراً تظهر ثلاثة قوارب محملة فوق طاقتها، فإن "عملية الإنقاذ (...) معقدة خصوصا بسبب العدد الكبير من الأشخاص على متن القوارب".
ستستمر عمليات الإنقاذ في الساعات المقبلة بدعم إضافي من طائرة وسفينة أخرى.
إزاء هذا الموقف، طلب خفر السواحل الدعم من البحرية، وأشارت وزارة الدفاع في بيان إلى أنها أعطت أمرًا بـ"التدخل الفوري" للسفينة العسكرية سيريو التي "تتجه إلى الموقع في أقرب وقت لتقديم المساعدة".
غرق قارب قبل نحو أسبوعين قبالة مدينة كروتوني، ما أسفر عن مقتل 73 شخصًا على الأقل. وفتح القضاء تحقيقا في المأساة، لا سيما لتحديد أسباب تأخر وصول الإغاثة.
خلّف الحادث صدمة في إيطاليا، ونظمت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة اجتماعا لمجلس الوزراء الخميس قرب موقع الغرق.
ووفق وزارة الداخلية، وصل 17592 شخصًا منذ مطلع العام إلى إيطاليا، مقارنة بـ5976 خلال الفترة نفسها من العام 2022 و5995 في العام 2021.
ارتفع عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 116% في يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وفق وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس".

خفر السواحل البحرية الإيطالية وسط البحر البحر المتوسط كالابريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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