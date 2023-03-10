أجمل أهداف «كابيتانو مصر» (فيديو)

رصد برنامج كابيتانو مصر جميع أهداف الجولة الأولى من المسابقة وسط وجود العديد من الأهداف والمهارات الرائعة.

ونشر كابيتانو مصر ملخص أهداف الجولة الأولى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيثُ شهدت الجولة الأولى من المسابقة العديد من النتائج المثيرة.

https://fb.watch/jbcxzUj1dm/

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد لبّى، اليوم الجمعة، حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بتشريفه المباراة النهائية.

وحضر اللقاء وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ونجم منتخب مصر مؤمن زكريا، والدكتورة ماجي الحلواني.

والتقى فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، نظيره على أبو جريشة بقيادة محمد اليماني في المباراة النهائية لبطولة كابيتانو مصر عقب أداء اللاعبين القوى أثناء الدورة كاملا.