قبل ما تسافر.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق والعكس

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق، وتسلط “الدستور” الضوء مواعيد القطارات الإسبانية وذلك لمعرفة كافة مواعيد القطارات الخاصة بخط القاهرة - الزقازيق.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطار درجة ثانية إسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 944 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 5:40 صباحا ويصل في الساعة 7:20 صباحا.

مواعيد قطار درجة ثانية إسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 946 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 6:27 صباحا ويصل في الساعة 8 صباحا.

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 952 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 8:25 صباحا ويصل في الساعة 9:55 صباحا.

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 186 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 11:29 صباحا ويصل في الساعة 12:50 ظهرا.

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 956 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 3:50 مساء ويصل في الساعة 5:25 مساء.

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 941 وسعر التذكرة 36.4 ويتحرك في الساعة 5:15 صباحا ويصل في الساعة 6:57 صباحا.

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 945 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 6:10 صباحا ويصل في الساعة 7:31 صباحا.

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 955 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 2:40 عصرا ويصل في الساعة 4:13 مساء.

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 957 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 3:45 مساء ويصل في الساعة 5:25 مساء.

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 959 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 7:50 مساء ويصل في الساعة 9:25 مساء