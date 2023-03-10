الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ما تسافر.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق والعكس

قطار
قطار

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق، وتسلط “الدستور” الضوء مواعيد القطارات الإسبانية وذلك لمعرفة كافة مواعيد القطارات الخاصة بخط القاهرة - الزقازيق.

 

مواعيد القطارات اليوم 

مواعيد قطار درجة ثانية إسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 944 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 5:40 صباحا ويصل في الساعة 7:20 صباحا.

مواعيد قطار درجة ثانية إسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 946 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 6:27 صباحا ويصل في الساعة 8 صباحا. 

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 952 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 8:25 صباحا ويصل في الساعة 9:55 صباحا. 

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 10 مارس بمحافظات مصر

مواعيد معاشات شهر إبريل ونسبة الزيادة الجديدة

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 186 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 11:29 صباحا ويصل في الساعة 12:50 ظهرا. 

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 956 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 3:50 مساء ويصل في الساعة 5:25 مساء. 

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 941 وسعر التذكرة 36.4 ويتحرك في الساعة 5:15 صباحا ويصل في الساعة 6:57 صباحا. 

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 945 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 6:10 صباحا ويصل في الساعة 7:31 صباحا. 

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 955 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 2:40 عصرا ويصل في الساعة 4:13 مساء.

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 957 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 3:45 مساء ويصل في الساعة 5:25 مساء.

مواعيد قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 959 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 7:50 مساء ويصل في الساعة 9:25 مساء

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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