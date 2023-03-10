الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط محاولة لتهريب قطع معدنية أثرية عبر مطار برج العرب

الضبطية
الضبطية

نجح رجال جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة مصطفى العربى، اليوم الجمعة، في إحباط محاولة لتهريب عدد من القطع المعدنية الأثرية  بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117  لسنة 1983 والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ليبيا على رحلة طائرة البراق القادمة من بنغازي، اشتبه عادل متولى، رئيس الوردية ومحمد جوده، رئيس الوردية، فى الراكب “خ. م، ليبى الجنسية” والذى بدت عليه علامات الارتباك والقلق.

وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة جهاز الفحص الإشعاعي بمعرفة كرم عكاشه، أفاد بوجود أجسام متماثلة وكثافات مختلفة .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتياً من مى النشار، رئيس الوردية وكريم الحسينى رئيس قسم الحركة وهلال غزالة رئيس قسم مكافحة التهريب وحازم عطالله، رئيس قسم الأمن الجمركى، فتبين وجود 13 قطعة معدنية قديمة يشتبه آثريتها، وبالعرض على الوحدة الأثرية أثبتت أثريتها بالفحص والمعاينة وأنها ترجع للعصر اليونانى الرومانى.

وقرر مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 9 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بجمارك الإسكندرية بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي .

إجراءات تفتيش الركاب التهريب الجمركي الاستيراد الجمرك الشحات غتوري الفحص بالأشعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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