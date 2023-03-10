الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«العدل» في اليوم العالمي للقاضيات: المرأة نجحت في كل المناصب

وزارة العدل
وزارة العدل

وجهت وزارة العدل في اليوم العالمي للقاضيات الموافق 10 مارس من كل عام، التهنئة إلى قاضيات مصر.

وقالت الوزارة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: تُقدم وزارة العدل التهنئة لقاضيات مصر، وتبارك مشاركتها تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أتاح لها الحصول على هذا الحق بالمساواة مع الرجال في تولي الوظائف القضائية، وترجمةً للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات.

وأضافت: “شهد عام 2022 ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري إتاحة التعيين للمرأة المصرية ابتداءً في مجلس الدولة والنيابة العامة، لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية”.

وأوضحت:" من دواعي الفخر أن يصل عدد القاضيات في مصر إلى 3541 في كل الجهات والهيئات القضائية، وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة في كل المناصب التي تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي في مختلف صوره".

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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