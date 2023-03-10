الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تصدر ترند «جوجل».. التفاصيل الكاملة عن قرض «بنك مصر» لأداء عمرة رمضان

العمرة
العمرة

تصدَّر “بنك مصر” عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع إعلانه عن تقديم قرض السفر لأداء العمرة بحدود قصوى تصل لـ 100 ألف جنيه بشروط ميسرة ضمن برامج القروض بالبنك.

ويرغب عدد كبير من المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في السفر للسعودية بهدف أداء العمرة، وهو ما يتيحه قرض “بنك مصر”والذي يبلغ حده الأقصى 100 ألف جنيه، تشمل تكاليف سفر المواطن “التأشيرة والطيران وحجز الفندق”.

ويقدم “الدستور” في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول قرض “بنك مصر” للسفر لأداء العمرة..

تفاصيل قرض بنك مصر لأداء العمرة

الحد الأقصى: يصل إلى 100 ألف جنيه (بشروط محددة).

مدة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي مصاريف العمرة.

- الحد الأدنى لعمر العميل المقترض 21 عاماَ.

- سعر الفائدة يبدأ من 20% سنوياً على أساس متناقص.

 

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض “بنك مصر”:

1- بطاقة الرقم القومي.

2- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

3- عرض سعر معتمد من الشركة / الشركات.

4-شهادة مفردات الراتب الشهري.

5- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

6- البطاقة الضريبية.

7- صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة.

8- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

9- كشف حساب بنكي.

بالنسبة لأصحاب المعاشات:

  1. بيان بقيمة المعاش.
  2. بيان بالمستفيدين من المعاش .
  3. تعهد بتحويل المعاش الشهري.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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