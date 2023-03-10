إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى الفيوم

أصيب 3 أشخاص مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة “سوزوكي” بطريق أسيوط الصحراوي الغربى، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

البداية بلاغ تلقته شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربى.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.