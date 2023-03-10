غدًا.. وزيرة الثقافة ومدير «الإيسيسكو» يشهدان حفل ختام «القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية»
تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، حفل ختام فعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي "، بدار الأوبرا المصرية، في السابعة من مساء غدٍ السبت.
وتبدأ فعاليات حفل الختام بعروض فنيةً وتراثيةً بساحة دار الأوبرا، بمشاركة فرق "التنورة التراثية، بورسعيد، أسوان، الشرقية للفنون الشعبية"، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، يليها على المسرح الكبير بدار الأوبرا، عرضًا لأوبريت "هنا القاهرة"، رؤية وإخراج خالد جلال، أداء صوتي للفنان، أحمد فؤاد سليم، كتابة تعليق، عماد عبد المحسن، سينوغرافيا وكريوجراف، وليد عوني، وبمشاركة فرق "رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة للقصور الثقافة، وفرقتي الرقص الحديث، وكورال أطفال مركز تنمية المواهب، التابعتان لدار الأوبرا المصرية".
أما الفصل الثاني من الحفل، فيُحييه النجم "مدحت صالح"، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد عامر، حيث يشدو بمجموعة من أغانيه.
وانطلقت فعاليات "اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي"، في أبريل من العام الماضي، باحتفالية ضخمة في سور القاهرة الشمالي، وشمل برنامج الفعاليات المُخصص لها، تنظيم 149 فعاليةً ثقافيةً وفنيةً وورشًا للحرف التراثية والتقليدية، والتى تواصلت على مدار العام، بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو، إضافة إلى الأجندة الإبداعية الرمضانية لعام 2022 ، والتى شملت 1479 حدثًا فكريًا وفنيًا، إلى جانب الاحتفالات التى حملت عنوان "مئويات مصرية"، وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام مصر من الذين أثروا سجلات الوطن بمختلف المجالات الإبداعية، عبر قرن من الزمان.