غدًا.. وزيرة الثقافة ومدير «الإيسيسكو» يشهدان حفل ختام «‏‏القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية»

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏والدكتور ‏سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة ‏العالم ‏الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، ‏حفل ‏ختام فعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في ‏دول ‏العالم الإسلامي "، بدار ‏الأوبرا ‏المصرية، في السابعة من مساء غدٍ السبت.

وتبدأ فعاليات حفل الختام بعروض فنيةً ‏وتراثيةً بساحة دار ‏الأوبرا، بمشاركة فرق "التنورة ‏التراثية، بورسعيد، ‏أسوان، الشرقية للفنون الشعبية"، ‏والتابعة للهيئة العامة ‏لقصور الثقافة، يليها على ‏المسرح الكبير بدار الأوبرا، ‏عرضًا لأوبريت ‏‏"هنا ‏القاهرة"، رؤية وإخراج خالد جلال، أداء صوتي ‏للفنان، ‏أحمد فؤاد سليم، كتابة تعليق، عماد عبد ‏المحسن، ‏سينوغرافيا وكريوجراف، وليد عوني، ‏وبمشاركة فرق ‏‏"رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت ‏الفني للفنون ‏الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، التابعة ‏للهيئة العامة ‏للقصور الثقافة، وفرقتي الرقص الحديث، ‏وكورال أطفال مركز ‏تنمية المواهب، التابعتان لدار ‏الأوبرا المصرية".‏

أما الفصل الثاني من الحفل، فيُحييه النجم ‏‏"مدحت ‏صالح"، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان ‏عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، ‏أحمد ‏عامر، حيث يشدو بمجموعة من أغانيه.‏

وانطلقت فعاليات "اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول ‏العالم الإسلامي"، في أبريل من ‏العام الماضي، باحتفالية ضخمة في سور القاهرة ‏الشمالي، وشمل برنامج الفعاليات المُخصص لها، تنظيم ‏‏149 فعاليةً ثقافيةً وفنيةً وورشًا للحرف التراثية ‏والتقليدية، والتى تواصلت على مدار العام، بمشاركة ‏دول منظمة الإيسيسكو، إضافة إلى الأجندة الإبداعية ‏الرمضانية لعام 2022 ، والتى شملت 1479 حدثًا ‏فكريًا وفنيًا، إلى جانب الاحتفالات التى حملت عنوان ‏‏"مئويات مصرية"، وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام ‏مصر من الذين أثروا سجلات الوطن بمختلف المجالات ‏الإبداعية، عبر قرن من الزمان.‏