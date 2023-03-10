خبير صحة حيوانية يكشف أعراض جنون البقر وكيفية الوقاية منه

أكد الدكتور حامد موسى، خبير الصحة الحيوانية، أن أعراض مرض جنون الأبقار تكون خفية وسلوكية، وتتقدم العلامات على مدى أسابيع إلى شهور لتشمل فرط الحساسية والعصبية والإحجام عن الحلب والعدوان تجاه أفراد المزرعة أو الحيوانات الأخرى، والترنح والهزات.

وقال إنه من الشائع فقدان الوزن وانخفاض إنتاج الحليب، ومع ذلك قد تكون العلامات السريرية غير محددة، كما أن إصابة الجهاز العصبي ليست واضحة في كل حالة وتصل معظم الحيوانات إلى حالة نهائية بعد 3 أشهر من ظهورها، وكذلك الكشف عن العامل المسبب (PrPSC) في عينات المخ عن طريق: ELISA، ولا تقدم الفحوصات السريرية تشخيصًا نهائيًا لمرض جنون البقر، في حالة الاشتباه السريري بالمرض، يجب إخضاع المخ للفحص العصبي.

وأوضح خبير الصحة الحيوانية تدابير مكافحة مرض جنون الأبقار، وحظر اللحوم ومسحوق العظام في أعلاف الماشية، والمراقبة النشطة والسلبية وإعدام الحيوانات المريضة، وإن أكثر تدابير المراقبة فعالية هو حظر تغذية اللحوم والعظام للماشية.

وأكد أنه تم حظر مكملات اللحوم ووجبات العظام للماشية في العديد من البلدان نتيجة لوباء مرض جنون البقر بسبب خطر التلوث المتبادل في مصانع الأعلاف، نفذت المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى حظرًا قانونيًا مماثلًا يحظر استخدام اللحوم ووجبات العظام في جميع النظم الغذائية لحيوانات المزرعة، وهناك نوع جديد من مرض كروتزفيلد جاكوب (vCJD)‏ بين البشر في بريطانيا العظمى، لوحظ لأول مرة في عام 1996، وقد ارتبط بظهور عامل مرض جنون البقر.

وقال موسى إنه قد حدثت حالات VCJD‏ أيضًا خارج المملكة المتحدة، عاش بعض الأفراد المتضررين في بلدان أخرى سابقًا في المملكة المتحدة، ومع ذلك حدثت حالات في دول أوروبية أخرى بين أشخاص لم يزوروا المملكة المتحدة.

وأصيب البشر بالعامل المسبب لـ VCJD عن طريق تناول أنسجة البقر المصابة، وفي الحالات البشرية المميتة، تم التعرف على بريون مرض جنون البقر في أنسجة المخ.