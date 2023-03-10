دورى أبطال إفريقيا| «كولر»: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر غدٍ السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «كولر» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «نعلم أن المبارة ستكون صعبة، ولكن أظهرنا في المباراة الأولى أننا كنا ندًا قويًا، ولدينا الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية غدا».

وأوضح المدير الفني أنه لا يستطيع أن يحكم على الماضي، ولكن الفريق تحسن كثيرا منذ توليه المهمة وقدم مباريات جيدة، ومنها مواجهات كأس العالم للأندية.

وأشار كولر إلى أن نتيجة مباراة صن داونز الأولى التي أقيمت في القاهرة ليست مرضية بالنسبة للجهاز الفني والفريق، وأنه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية غدا.

وعبر عن سعادته بجاهزية بيرسي تاو، مؤكدا أنه يأمل أن يساعد اللاعب الفريق في مباراة الغد.

وأكد المدير الفني أن كرة القدم لعبة جماعية، وتسجيل الأهداف لا يقتصر فقط علي المهاجمين، ومن الممكن أن يسجل لاعبو الوسط وكذلك المدافعون.

واختتم كولر تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين، مشددا على أن الجهاز الفني سوف يختار التشكيل المناسب لمباراة الغد عقب تدريب اليوم.