السيطرة على حريق بمحصول قصب فى قنا

نشب حريق، اليوم الجمعة بمحصول قصب سكر، بقرية كوم هتيم، التابعة لمركز أبوتشت في قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة عليه وإخماده عقب الوصول لمكان البلاغ.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في محصول لقصب السكر، بقرية كوم هتيم في مركز أبوتشت، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأبوتشت تحت إشراف مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتم الدفع الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في مساحة نصف فدان من محصول قصب السكر، وتمت السيطرة على الحريق، دون إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده.