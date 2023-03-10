الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بمحصول قصب فى قنا

حريق
حريق

نشب حريق، اليوم الجمعة بمحصول قصب سكر، بقرية كوم هتيم، التابعة لمركز أبوتشت في قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة عليه وإخماده عقب الوصول لمكان البلاغ.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في محصول لقصب السكر، بقرية كوم هتيم في مركز أبوتشت، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأبوتشت تحت إشراف مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتم الدفع الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في مساحة نصف فدان من محصول قصب السكر، وتمت السيطرة على الحريق، دون إصابات.

 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده.

إدارة الحماية المدنية الدفع بسيارات الإطفاء الحماية المدنية بقنا الجهات المختصة اللواء مدير أمن قنا السيطرة على الحريق بسيارات الإطفاء قوات الحماية المدنية قوات الحماية المدنية بقنا

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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