الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يفتتح الدورة التثقيفية للطلاب الوافدين بالإسكندرية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدورة التثقيفية للطلاب الوافدين الدارسين بجمهورية مصر العربية، المسجلين على منح من مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمكتب، وذلك بحضور السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية.

يأتي ذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ومن المقرر أن يكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسفير المتميزين من هؤلاء الطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي، حيث يشارك في هذا الفوج 50 طالبًا من الطلاب الدارسين بالأزهر الشريف والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة، وهي الدورة الثانية التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع المكتب للطلاب الوافدين المسجلين على منحة من مكتب الزكاة الكويتي.

مصر الطلاب الوافدين الإسكندرية وزير الأوقاف الدورة التثقيفية

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