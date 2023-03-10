الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

منعه من معاكسة فتاة.. خفير يعتدي على طالب بـ«كتر» في الشروق

قسم الشروق
قسم الشروق

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات ما تبلغ به لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مشاجرة ومصاب داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

 انتقل رجال الشرطة وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول: طالب "مصاب بجروح متفرقة بالجسم"، وطرف ثان: عامل "مصاب بجرح بالرأس"، (خفير) مقيمين بدائرة القسم بسبب قيام الطرف الثاني بمعاكسة إحدى طالبات المدرسة محل البلاغ، فقام الطرف الأول باعتراضه والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «كتر».

وأسفرت المشاجرة عن الإصابات المنوه عنها وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني (السلاح المستخدم في الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمنية بالقاهرة الأجهزة الأمنية بالقاهرة السلاح المستخدم الشروق بمديرية أمن القاهرة بإجراء التحريات حدوث مشاجرة جروح متفرقة بالجسم طرفي المشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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