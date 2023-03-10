منعه من معاكسة فتاة.. خفير يعتدي على طالب بـ«كتر» في الشروق

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات ما تبلغ به لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مشاجرة ومصاب داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

انتقل رجال الشرطة وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول: طالب "مصاب بجروح متفرقة بالجسم"، وطرف ثان: عامل "مصاب بجرح بالرأس"، (خفير) مقيمين بدائرة القسم بسبب قيام الطرف الثاني بمعاكسة إحدى طالبات المدرسة محل البلاغ، فقام الطرف الأول باعتراضه والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «كتر».

وأسفرت المشاجرة عن الإصابات المنوه عنها وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني (السلاح المستخدم في الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.