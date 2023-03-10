الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس يستقبل وفدا حقوقيا من جنوب إفريقيا

المطران عطالله حنا
المطران عطالله حنا

استقبل  المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدا حقوقيا من جنوب إفريقيا والذين وصلوا إلى الأراضي الفلسطينية في زيارة تضامنية، حيث رحب بهم مقدما الشكر لجنوب إفريقيا قيادة وحكومة وشعبا على المواقف التضامنية الثابتة مع شعبنا الفلسطيني.

وقال المطران عطالله خلال كلمته للوفد،  لقد عاش شعب جنوب افريقيا حقبة "الابرتهايد" ونظام الفصل العنصري وبفضل القيادات الوطنية في تلك الحقبة، ومنهم  المطران الراحل ديزمون توتو كما وغيره من شخصيات جنوب افريقيا تمكنتم من الانتصار على النظام العنصري وحكام "الابرتهايد"،  وانتقلتم إلى مرحلة الديمقراطية،و  تم انتخاب  الرئيس نيلسون مانديلا .

وتابع، المطران عطا الله حنال، وكما انهار نظام الفصل العنصري عندكم نتمنى ان ينهار نظام الفصل العنصري عندنا وان يزول الاحتلال وان تزول اسوار الفصل العنصري وان يتوقف العدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني. 

- يحق لشعبنا الفلسطيني أن ينعم بالحرية والسلام ونحن بعيدون عنهما الآن

وواصل رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، يحق لشعبنا الفلسطيني ان ينعم بالحرية والسلام ونحن بعيدون اليوم عن الحرية والسلام لان العدالة مغيبة في هذه الارض المقدسة ، اغتيالات واعتقالات واعمال انتقامية وتدمير للمنازل واستهداف للمدنيين وسياسة عنصرية فاشية تستهدف شعبنا الفلسطيني في كافة تفاصيل حياته.

 وأضاف لقد دافع مناضلو جنوب إفريقيا إبان حقبة "الابرتهايد"،عن وطنهم بالأساليب السلمية وهذا ما تم إعلانه في وثيقة الكايروس الفلسطينية التي اتت من وحي كايروس جنوب افريقيا مع تمنياتنا بأن تساهم هذه الوثيقة في انهاء الاحتلال وتحقيق امنيات وتطلعات شعبنا .

يذكر أنه كان قد استقبل  المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس  في كنيسة القيامة في القدس القديمة وفدا من الكنيسة الارثوذكسية اليونانية من ابرشية اثينا ومن غيرها من الابرشيات والذين يزورون في هذه الايام الاراضي المقدسة وقد استقبلهم سيادته امام القبر المقدس حيث ابتدأت الزيارة بالصلاة والدعاء ومن ثم رحب بهم سيادة المطران سائلا الله وامام هذا القبر المقدس بأن تتحقق العدالة في بلادنا وان يسود السلام الحقيقي وليس السلام المزيف الذي لا يعيد الحقوق لاصحابها الشرعيين .

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل وقف العدوان مطران عطا الله حنا نظام الفصل العنصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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