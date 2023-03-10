دوري أبطال إفريقيا.. «كولر» و«الشناوى» يتحدثان عن مباراة صن داونز اليوم

يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، عن مباراة صن داونز في المؤتمر الصحفي الذي يعقد ظهر اليوم قبل مران الفريق الختامي في جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه أمس على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مطولة من مارسيل كولر، المدير الفني الفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية وشرح البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه.

وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور مران الفريق أمس رفقة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بجنوب إفريقيا، واطمأن على سير كافة الترتيبات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه قبل وصول البعثة إلى جنوب إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا| تدريبات بدنية وخططية في المران الأول بمدينة بريتوريا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاض مرانه الأول أمس على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها غداً السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم أجرى الفريق عمليات الإحماء وتدريبات بدنية، فيما ركز الجهاز الفني على الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، والذي يرغب في تنفيذه أمام صن داونز بعد غد السبت.

وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشارك حسين الشحات في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، بعد تعافيه من إصابته في عضلة السمانة، التي اشتكى منها مؤخرًا، وأبعدته عن التواجد في المباريات الرسمية.

وخضع الشحات لفحص طبي قبل انطلاق المران، للتأكد من عدم وجود أي شكوى طبية، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.