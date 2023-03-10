محافظ المنوفية يتابع أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال لجان الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2023 التي انطلقت السبت 4 مارس لتوفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكل أرجاء المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي.

وأفاد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بأنه تم تحصين (99) ألفا و(17) رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة (26%) منذ انطلاق الحملة حتى الآن، مؤكدا انتظام سير العمل بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كل التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، مشيراً إلى أن لجان الإرشاد تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة لتحصين المواشي حتى تحقق الحملة أهدافها.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة وتستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مشددا على تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، مناشدًا جموع المربين بضرورة التجاوب والتعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.