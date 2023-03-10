الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأحكام في أسبوع| منطوق الحكم على متهمي رشوة جامعة دمنهور.. والمؤبد لمتهم بقتل طفل

حبس
حبس

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة “حدث في أسبوع”.

السجن المشدد 15 عامًا لمتهم بقتل صديقه لخلاف على توزيع المسروقات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل صديقه لخلاف على المسروقات فيما بينهما، بالسجن المشدد 15 عامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومعتز مدحت.

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة سرقة «موبيلات» بالإكراه فى البدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المتهم "محمود. م" بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة سرقة موبيلات بالإكراه تحت تهديد السلاح، في دائرة البدرشين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ننشر منطوق الحكم على 13 متهما في «رشوة جامعة دمنهور»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، بمعاقبة 6 متهمين بجريمة الرشوة في جامعة دمنهور، بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 12 عاما، وبراءة 7 أخرين.

وجاء منطوق الحكم كالآتي:

"حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، والمتهمة الثانية بالسجن المشدد 12 عامًا وغرامة نصف مليون جنيه، والمتهم الثالث، بالسجن المشدد 12 عامًا عن التهمة الأولى، والسجن 3 سنوات عما أسند إليه في التهمة الثانية، وتغريمه 50 ألف جنيه عن التهمة الثالثة، والمتهم الرابع بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهم الخامس بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والمتهم السادس بالسجن المشدد 5 سنوات عن التهمة الأولى، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الثانية، وبراءة المتهمين من السابع حتى الثالث عشر".

المؤبد لشاب متهم بقتل طفل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف، رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد لشاب لقتله طفلاً بسبب خلافات الجيرة بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم.

السجن المشدد 15 سنة لمتهم خطف طفلة لطلب فدية من أسرتها بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بخطف طفلة  لطلب فدية قدرها 200 ألف جنيه من أسرتها بدائرة مركز ساقلته.

 صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

ة المستشار مصطفى أحمد معوض رشوة جامعة دمنهور جنايات القاهرة المؤبد قتل طفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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