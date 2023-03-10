أكرهها.. محمد صلاح يكشف كواليس اختياره مسددًا أول لركلات الجزاء فى ليفربول

كشف محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن كواليس اختياره كمسدد أول لركلات الجزاء في الفريق.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ليصبح هداف "الريدز" التاريخي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، برصيد 129 هدفًا، متفوقًا على روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا بدوره.

وكان جيمس ميلنر مسدد ركلات الجزاء الأول في ليفربول وقت انضمام محمد صلاح للفريق.

واحتفى نادي ليفربول بإنجاز محمد صلاح التاريخي، حيث أجرى حوارًا بينه وبين أسطورة الفريق، ستيفن جيرارد، عبر القناة الرسمية للنادي الإنجليزي.

وقال صلاح في حواره مع ستيفن جيرارد: "أعتقد أنه عندما أتيت لم أكن ضمن الأول، أول اثنين أو ثلاثة أو أربعة مُصوبين لركلات الجزاء، لا أعرف، ثم كانت هناك مباراة في هدرسفيلد وكان هاري كين مُسجلًا 21 أو 22 هدفًا.. شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "كان هناك فرق هدف واحد بيني وبينه، ثم كان ميلنر في المباراة، لم أكن على دراية بكل شيء يحدث، قلت لنفسي: "حسنًا، سأقبل بذلك، تسديد ركلة الجزاء".

وتابع: ثم سألت ميلنر برفق، قلت "يا رفاق، عليّ أن آخذ تلك الركلة، أحتاج إلى التسجيل، لقد سجلنا بالفعل في تلك المباراة، فأخبرني ميلنر أن آخذ الكرة وأسددها، لذلك أخذتها، وتعادل مع هاري كين في عدد الأهداف، ثم جاء ميلنر ليسمح لي بتسديد ركلات الجزاء".

وأردف: "أنا دائمًا أكره ركلات الجزاء، لا أحب هذا الشعور، لكنني لم أفرض أن أكون مسددًا لركلات الجزاء في ليفربول، ميلنر تحدث معي، إنه رجل رائع حقًا لكي نكون منصفين ويجب أن أكون صادقًا، لقد جاء إلي وقال إن الأمور تعمل بشكل جيد جدًا لذا عليّ البقاء كمسدد لركلات الجزاء، أعتقد أن ذلك كان قبل عامين".