حدث ليلا| عامل يقتل زوجته بالهرم.. وإخلاء سبيل 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، وجاء أبرزها

حبس متهم بحيازته 24 ألف قرص مخدر بالشيخ زايد

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس متهم بحيازة 24 ألف قرص مخدر و500، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، عقب القبض عليه، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول نشاط المتهم، وكذلك التحفظ علي المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير بها.

البداية كانت بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد عنصر إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

إصابة 10 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

استقبلت مستشفى الفيوم العام، 10 أشخاص، إثر إصابتهم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم.

وتلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، إخطارا من استقبال مستشفى الفيوم العام، يفيد وصول 10 مُصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

إخلاء سبيل 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، بضمان محل الإقامة بالقضية رقم 2094 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وكانت قد وجهت النيابة العامة، للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

النيابة تأمر بتشريح جثمان شاب دفع حياته ثمنًا للدفاع عن شقيقته بالزاوية

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بتشريح جثة شاب قتله آخر بسلاح أبيض بسبب دفاعه عن شقيقته بمنطقة الزاوية الحمراء، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها ولابساتها.

كان قد تمكن رجال المباحث، من القبض على عاطل وراء قتل شخص أثناء دفاعه عن شقيقته بمنطقة الزاوية الحمراء وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين وفاة شخص بعد تعدى عاطل عليه بسلاح أبيض أثناء التحرش بشقيقة المجني عليه، وعندما فشل انهال عليه بالضرب وسط الشارع، بسلاح أبيض وتسبب في إصابته بعدة طعنات وتم نقله إلى المستشفى وضبط المتهم.

«الخلافات الزوجية السبب».. عامل يقتل زوجته بمنطقة الهرم والنيابة تأمر بضبطه

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان سيدة أقدم زوجها "عامل" على إنهاء حياتها خنقا بسبب خلافات زوجية وأسرية داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم تمهيدًا لاستجوابه.

كان المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها كاملة وبها آثار حز بالرقبة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات أسرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات