الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات زوجية.. عامل يقتل زوجته إثر مشاجرة بينهما في أبو النمرس

قتل
قتل

لقت ربة منزل  مصرعها على يد زوجها بعد  بينهما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وذلك في منطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة.

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تلقى إخطارًا من المقدم مصطفى رشوان، رئيس مباحث أبو النمرس، في محافظة الجيزة، يفيد بمقتل ربة منزل، 30 سنة على يد زوجها 40 سنة، عامل ومقيم دائرة القسم.
على الفور أمر مدير الإدارة العامة للمباحث بالتوجه إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم تشاجر مع زوجته بسبب خلافات أسرية ثم قتلها، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

إخطار ارتكاب الإدارة العامة للمباحث مقتل ربة منزل أبو النمرس الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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