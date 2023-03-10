كاملة أبو ذكرى لـ«محمد يسرى»: «أنا اتوجعت من المشهد»

قدم المتسابق محمد يسري مشهد تمثيلي أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم" عن فئة التمثيل، والمتمثلة في الفنانة يسرا، كاملة أبو ذكري، بيتر ميمي.

وقام المتسابق خلال المشهد بالحديث مع والدته بمناسبة عيد الأم ليروي لها أحداثه اليومية ثم يقوم بمنحها الهدية، ولكن بنهاية المشهد تذكر أنه فقد والدته وأنه لم يعد بإمكانه الحديث معها، وأن الحلم هو الطريق الأمثل والمتاح له من أجل رؤيتها.

وحصل المتسابق على إشادة ثلاثية من لجنة التحكيم، حيث علقت كاملة أبو ذكري :"أنا اتوجعت من المشهد وتمثيلك بسيط بدون أفورة".

اكتشاف المواهب

اختارت لجنة تحكيم مسابقة التقديم التليفزيوني بالموسم الثاني من برنامج الدوم، والتي تشكلت من الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد سعيد، والإعلامي محمد عبد الرحمن، 4 متسابقين للتصعيد للمرحلة النهائية، وهم كريم الخولي، وبهيرة وليد، وأحمد عيد، وروان علي.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.