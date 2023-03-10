فوز الجناح المصرى ببورصة برلين السياحية بجائزة ثانى أفضل جناح فى أفريقيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه في ختام فعاليات بورصة برلين السياحية ITB والتي استمرت خلال الفترة من 7 وحتى اليوم 9 مارس الجاري، فاز الجناح المصري المُشارك في فعاليات البورصة بجائزة ثاني أفضل جناح في أفريقيا لتصميمه المُميز ولتفرده في إبراز الثقافة والحضارة المصرية، وجودة الخدمات والأنشطة المُقدمة به، وذلك من قبل إدارة البورصة.

وشاركت مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في بورصة برلين السياحية ITB، بجناح مساحته1091م2، تصميمه مُستوحى من فكرة تصميم المتحف المصري الكبير، حيث يعتبر نموذج مُصغر للدرج العظيم عليه نماذج مستنسخة لتماثيل، أما واجهة الجناح جاءت على شكل صرحين كبيرين عليهما شاشات لعرض الأفلام والصور السياحية والترويجية المختلفة ولوجو Egypt.

كما يوجد فى بداية الواجهة الأمامية للجناح مسرح صغير لإحدى عازفات الهارب، وفي خلفيتها يُعرض 3 مناظر بتقنية الهولوجرام لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، ويوجد بالجزء الخلفي للجناح نموذجًا للمسلة القائمة أمام مدخل المتحف المصري الكبير بنفس النقوش الموجودة عليها، بالإضافة إلى عدد 6 فتارين لعرض نماذج ومستنسخات مصرية قديمة، كما يوجد شاشة عرض أعلى الواجهة الخلفية لعرض الأفلام الترويجية لمصر.

ويضم الجناح 97 عارضًا مشاركًا يمثلون 3 شركات طيران، هي شركة مصر للطيران، وشركة آير كايرو، وشركة نسمة للطيران، و 2 للاتحاد المصري للغرف السياحية، و60 فندقًا، و32 شركة سياحة.

يشار إلى أن احمد عيسى وزير السياحة والآثار، اختتم، اليوم، مشاركته في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، والتي استمرت فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين، حيث حرص على القيام بجولة داخل الجناح المصري المُشارك، وتوجيه الشكر لفريق عمل الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المُشاركين في تنظيم هذا الجناح، على ما قاموا به من جهود وحرصهم على إخراج مشاركة الوزارة والجناح المصري المُشارك بالصورة اللائقة والتي لاقت استحسان الكثيرين، حيث حظي الجناح المصري بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين خلال أيام البورصة.