أحمد آدم يعلق على «السبلايز بوكس»: عايزة عربية نقل عشان توديها المدرسة

علق النجم أحم آدم على ارتفاع مصاريف المدارس الإنترناشونال، قائلًا: "مصاريف المدارس الإنترناشونال من كثر ما هي كتيرة، المفروض تدفعها وتستلم شهادة ابنك".

وأضاف أحمد آدم خلال تقديمه برنامج آدم شو عبر فضائية الحياة، إيه المصاريف دي يا جماعة، بيقولك إيه؟ المصاريف 60 ألف جنيه غير الأنشطة بـ 20 ألف جنيه، واشتراك الباص 30 ألف جنيه.

وتابع أحمد آدم: "دخلة المدارس دي ولا كأنها دخلة العروسة، دخلة المدارس بتبدأ من هنا وعينك ما تشوف إلا النور، رحلة الأدوات المدرسية من البراية والأستيكة للسابلايز، بقت عايزة عربية ربع نقل عشان توديها المدرسة".

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.