مصرع شخصين وإصابة 21 في حادث سير بطريق «سفاجا - قنا»

لقى اثنين مصرعهما وأصيب 19 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وشاحنة بطريق سفاجا - قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات وايداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سفاجا.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر إخطارًا بتصادم سيارة ميكروباص وشاحنة بطريق سفاجا - قنا أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفيات الغردقة وسوهاج واسيوط لخطورة حالتهم، وتم ايداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سفاجا المركزي.