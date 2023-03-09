الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 21 في حادث سير بطريق «سفاجا - قنا»

حادث سير بطريق «سفاجا
حادث سير بطريق «سفاجا - قنا

لقى اثنين مصرعهما وأصيب 19 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وشاحنة بطريق سفاجا - قنا،  وتم نقل المصابين إلى المستشفيات وايداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سفاجا.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر إخطارًا بتصادم سيارة ميكروباص وشاحنة بطريق سفاجا - قنا أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفيات الغردقة وسوهاج واسيوط لخطورة حالتهم، وتم ايداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سفاجا المركزي.

حادث تصادم سيارة ميكروباص شاحنة غرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر البحر الاحمر

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سلامًا على الشهداء

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