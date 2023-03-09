جامعة الوادي الجديد تنظم احتفالية بيوم الشهيد والمحارب القديم

نظّمت الادارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، الخميس احتفالية بعنوان «يوم الشهيد والمحارب القديم»، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الادارى للجامعة.

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وبحضور د.مصطفى محمود وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع تنمية المجتمع وشئون البيئة، نائبا عن رئيس الجامعة وبحضورأحمد عثمان مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب وطالبات الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

وقال د.مصطفي محمود المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن احتفالية يوم الشهيد أعلنتها الدولة منذ 1969 تخليدًا لذكرى رحيل عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب الجيش المصري، والذي يوافق 9 مارس من كل عام وتعد رمزاً للفخر والعزة وتذكير للبطولات والانتصارات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية على مدى التاريخ.

من جانبه، أكد أحمد عثمان، مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم عدد من الاحتفالات الوطنية العظيمة، والتي تنمي بداخل الطلاب الحس الوطني وتعرفهم بقيمة الولاء والانتماء والدفاع عن أرض مصر العزيزة، مؤكدا أن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، يأتي تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بشهداء القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، وتكريماً لهم ولأسرهم الذين تحملوا آلام الفقد والحرمان، لتذكيرهم بأن الوطن لا ينسي أبناءئه المخلصين.