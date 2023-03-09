الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضرب حتى الموت.. القبض على المتهم بقتل زوجته بأبو النمرس

ارشيفية
ارشيفية

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها بعدما تعدى عليها بالضرب والتعذيب داخل شقتها بأبو النمرس.

البداية كانت مع ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة ابو النمرس من غرفة النجدة يفيد بالعثور علي جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "مريم.د"، 25عاما، وبها إصابات وكدمات في أماكن متفرقة من جسدها.

وباجراء التحريات تبين أن وراء قتل المجني عليها زوجها بعدما تعدى عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. 

أبو النمرس سيدة زوجها الضرب التعذيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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