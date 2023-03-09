تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تسحب شكواها ضد موقع «درب»

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، حرصها على حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام بكافة وسائلها المسموعة، والمرئية، والمكتوبة بما يتوافق مع الدستور ،والقانون، والمعايير المهنية، وإيمانًا من التنسيقية بحرية الصحافة والإعلام التي نص عليها الدستور المصري .

وأكدت التنسيقية تقبلها كافة الأراء، والنقد البناء، وهي سياسية تتبعها منذ تأسيسها، ولكنها أيضًا لاتقبل التجاوز، ونشر الأخبار، والمعلومات الكاذبة التي تضلل الرآي العام، وتفسد الأهداف، والمبادئ السامية لمهنة الصحافة والإعلام.

وأضافت التنسيقية، إنه برغم المغالطات، والتشبيهات المغرضة التي تم نشرها عن التنسيقية، فإنها تسحب الشكوي التي تقدمت بها ضد موقع " درب " بعد إعلان الموقع الإعتذار عن مانشره مؤكدًا مخالفته للمعايير والأكواد المهنية.

وكانت استنكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشكلٍ بالغ ما جاء من تشبيهات وهجوم بمقارنات سياسية مغلوطة بمقال لأحد الكتاب على موقع "درب" .

وإذ تبدي التنسيقية انزعاجها الشديد من تلك التشبيهات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة فإنها تحتفظ لنفسها بحقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقع والكاتب لما فيه من تعدي سافر وغير مقبول.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها كانت وستظل منصة حوارية بالأساس تهدف لتنمية الحياة السياسية والحزبية من خلال الحوار البناء والفاعل بين شباب القوى السياسية وأنها لم ولن تحيد عن هدفها الذي أعلنته منذ بيانها التأسيسي وستكون مواقف التنسيقية دائما خير شاهداً أمام جموع الشعب