الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 15 عامًا لمتهم بقتل صديقه لخلاف على توزيع المسروقات

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بقتل صديقه لخلاف على المسروقات فيما بينهما، بالسجن المشدد 15 عامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومعتز مدحت.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1293 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم في يوم 15 مايو بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث؛ قتل المجني عليه عمدًا من غير سبق الإصرار أو ترصد بأنه على أثر خلاف فيما بينهما حول تقسيم مبلغ مالي متحصل من جريمة سرقة، حيث أمسك المتهم سلاحًا أبيض "سكين"، ووجه به طعنة استقرت بالعنق قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال.

السجن المشدد 15 عاما لمتهم توزيع المسروقات قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

كوارث الجرائم العابرة.. كيف تواجه دول الجوار الطوارئ بالتنسيق الأمني المباشر؟

شقيق الشهيد محمد الأكشر: الرئيس السيسي فرحّنا اليوم.. وهذه أمنية بلال

دبلوماسية حاسمة.. كيف نسّقت مصر مع دول الجوار لإنهاء تحدي الإرهاب؟

شاهد عيان.. الرئيس السيسى يروى أسرار «المؤامرة» التى استهدفت مصر

محافظ كفر الشيخ: 21 مدرسة تحصل على شهادة من هيئة «الجودة والاعتماد»

شاهد.. «كوبري شوارع» من كريستيانو لـ طارق حامد فى لقاء اتحاد جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمي

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار فى تل أبيب.. وإصابة 3 إسرائيليين

وزير الدفاع الأمريكى: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية