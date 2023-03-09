الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيتر بافيل يؤدى اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية التشيك

بيتر بافيل
بيتر بافيل

أدى بيتر بافيل، اليوم الخميس، اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية التشيك، وذلك أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان في قاعة "فلاديسلاف" بقلعة "براغ".
وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن حفل أداء اليمين حضره أكثر من 800 ضيف من بينهم رؤساء سابقون وزوجاتهم وأكاديميون وممثلون عن السلطة القضائية وعن المجال الثقافي والجيش والكنيسة.
وفاز بافيل- البالغ من العمر 61 عاما- على أندريه بابيش في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير الماضي .. ليخلف ميلوش زيمان الذي انتهت ولايته الثانية كرئيس للدولة منتصف الليلة الماضية.
ويعد منصب الرئيس في جمهورية التشيك إلى حد كبير شرفي وله سلطات محدودة.. ويعين الرئيس الحكومة رسميا، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الأعلى للقوات المسلحة الانتخابات الرئاسية أداء اليمين الانتخابات الهجمات الروسية السلطة القضائية الطاقة النووية الوكالة الوطنية اليمين الدستورية قلعة براغ

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