وزيرا التنمية المحلية والبيئة يفتتحان جناح «أيادى مصر» بمعرض القاهرة الدولى

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، جناح منصة "أيادي مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية والمقام بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ٥٦ في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من ٩ حتى ١٨ مارس الجارى.

ويتضمن جناح منصة "أيادي مصر" عددًا من الأجنحة لكل محافظات الجمهورية "الـ٢٧ محافظة" بشكل مجاني لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات بما يساهم في زيادة فرص التسويق لصغار المنتجين من المحافظات.

وشارك في الافتتاح كل من عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خالد شعيب، محافظ مطروح، أشرف عطية، محافظ أسوان، أشرف الداودي، محافظ قنا، عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، وعدد من السفراء بينهم سفير أرمينيا وميّ عسل، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتفقد هشام آمنة والدكتورة ياسمين فؤاد والمحافظون أجنحة منصة "أيادي مصر" بالمعرض ومختلف المحافظات والذي يحتوي على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات، ومن بينها الخيامية والخزف والخشب والفركا والفخار والشمع والنحاس والمكرمية والصدف والسجاد والفخار والتلي والزجاج وغيرها من المنتجات.

كما التقى وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة والمحافظون مع العارضين والزائرين واستمعوا إلى آرائهم، وأشادوا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها.

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة إن مباردة "أيادي مصر" هي المنصة الإلكترونية التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية في مارس 2021 بهدف التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتي يؤدى جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتها ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح اللواء هشام أن أجنحة "أيادي مصر" تشهد تخفيضات كبيرة للمنتجات المعروضة بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصرية، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمكين الاقتصادي للأسر في كل القرى والمدن بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم في توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة وفرص تسويقية للمنتجات المصرية في كل المعارض الداخلية والخارجية.

وأكد وزير التنمية المحلية على دعم الوزارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهري ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال الفترة الماضية 27 ألف مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، كما تم توفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك"، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التي تم تمويلها 202 ألف مشروع بتكلفة قدرها 26 مليار جنيه حققت حوالى 1,5 مليون فرصة عمل.

وأوضح آمنة أن منصة "أيادي مصر" تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتشجيع السيدات والشباب على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية والتراثية.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار التوسع في المعارض الداخلية في المحافظات لإشراك أكبر عدد من العارضين والمنتجين من مختلف المحافظات بما يساهم في زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين.