الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف: جولة لمقدمى البرامج للعاصمة الإدارية ومدينة الإنتاج

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أكد د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الواعظات يقدمنّ دورًا مهمًّا مع زملائهن من الأئمة في تقديم الفتوى للسيدات.

وأوضح خلال فعاليات افتتاح الدورة الثالثة لمقدمي البرامج بالوطن العربي والإسلامي، أنه سيتم التوسع في الأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان المقبل بجميع المساجد، مشيرًا إلى أن هناك 20 قارئا معتمدا يحيون صلاة التراويح، وأكتر من 50 عالما يحاضرون في الدروس والأنشطة الدعوية.

نوه وزير الأوقاف إلى أنه سيتم تنظيم جولة للمشاركين في الدورة للعاصمة الإدارية ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد الوزير أن الكثير من المشكلات التي أحدثت تفرقة بين الأمة جاءت من التفريعات الكثيرة في علم العقائد.

قال وزير الأوقاف، إن توقف الشخص عن طلب العلم يسبقه الزمن في عصر شديد التلاحق.

أضاف بمسجد النور بالعباسية، أن الإمام والإعلامي يجب عليها الإلمام بالثقافة العامة، لافتًا إلى أنهم قالوا قديمًا "لن تصل في العلم ما تريد حتى تتعلم ما لا تريد".

وأوضح وزير الأوقاف أن التعلم اللا صفي أجدى في شخصية الطلاب من التعلم الصفي، مشيرًا إلى أن الإعلاميين المشاركين في الدورة سيحضرون مجلس الحديث الذي يعقد بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله الأحد المقبل.

وأشار الوزير إلى أنه تم الدفع بـ6 آلاف إمام وواعظة بالدراسات العليا على نفقة وزارتي "التعليم العالي والأوقاف" بالمناصفة بينهما.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الواعظات شهر رمضان الأنشطة الدعوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

لحق بأمه وأشقائه.. الطفل المُصاب بـ«مذبحة الإسكندرية» يُفارق الحياة

تأجيل دعوى بطلان تحويل «استراحة المحامين» لقاعة محكمة بمجلس الدولة لـ28 مايو

«سلخانة تعذيب بحجة العلاج».. كواليس تحرير 300 مدمن من داخل مصحة بالجيزة

رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة لقطاع الأعمال

انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا وإصابة شخصين

أوكرانيا: عودة إمدادات الطاقة لمحطة زابوريجيا النووية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للمرأة و«كسر التحيز»

محمد عبد العزيز

مديرية للزراعة فى القاهرة!!!

خالد حريب

هانى شنودة.. وتكريم صادف أهله

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس