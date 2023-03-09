الأوقاف: جولة لمقدمى البرامج للعاصمة الإدارية ومدينة الإنتاج

أكد د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الواعظات يقدمنّ دورًا مهمًّا مع زملائهن من الأئمة في تقديم الفتوى للسيدات.

وأوضح خلال فعاليات افتتاح الدورة الثالثة لمقدمي البرامج بالوطن العربي والإسلامي، أنه سيتم التوسع في الأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان المقبل بجميع المساجد، مشيرًا إلى أن هناك 20 قارئا معتمدا يحيون صلاة التراويح، وأكتر من 50 عالما يحاضرون في الدروس والأنشطة الدعوية.

نوه وزير الأوقاف إلى أنه سيتم تنظيم جولة للمشاركين في الدورة للعاصمة الإدارية ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد الوزير أن الكثير من المشكلات التي أحدثت تفرقة بين الأمة جاءت من التفريعات الكثيرة في علم العقائد.

قال وزير الأوقاف، إن توقف الشخص عن طلب العلم يسبقه الزمن في عصر شديد التلاحق.

أضاف بمسجد النور بالعباسية، أن الإمام والإعلامي يجب عليها الإلمام بالثقافة العامة، لافتًا إلى أنهم قالوا قديمًا "لن تصل في العلم ما تريد حتى تتعلم ما لا تريد".

وأوضح وزير الأوقاف أن التعلم اللا صفي أجدى في شخصية الطلاب من التعلم الصفي، مشيرًا إلى أن الإعلاميين المشاركين في الدورة سيحضرون مجلس الحديث الذي يعقد بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله الأحد المقبل.

وأشار الوزير إلى أنه تم الدفع بـ6 آلاف إمام وواعظة بالدراسات العليا على نفقة وزارتي "التعليم العالي والأوقاف" بالمناصفة بينهما.