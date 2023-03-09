ظهور بقعة سولار أمام مآخذ محطة مياه شطورة بسوهاج

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، الخميس، ظهور بقعة سولار أمام مآخذ محطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا، وتم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج، وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز طهطا، وتم إغلاق مآخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازية لتعويض كمية المياه لدى المواطنين، وأنه عقب انتهاء آثار بقعة السولار من أمام مآخذ المحطة سيتم رفع عينات؛ للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

وأشار الكيميائى منصور صابر على، رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أن نقاط المتابعة والرصد وفرق المناوبات تتابع تحرك بقعة السولار، كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات أمام مآخذ محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما، وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أي آثار لبقعة السولار أمام مآخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

وتم إخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة والري والمسطحات المائية، إضافة إلى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.

كما تفقد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، يرافقهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة بمركز ومدينة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد صلاح عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

واستمع رئيس وأعضاء اللجنة والوفد المرافق إلى شرح مفصل عن المشروع من رئيس مياه سوهاج، حيث تأتي المحطة ضمن مشروع تجمع صرف صحي "الهجارسة" بمركز سوهاج، والذي يخدم جامعة سوهاج الجديدة، وقرى الهجارسة والكوامل وأولاد غريب، على مساحة 56 فدانا، ويستفيد منه 22.423 ألف نسمة، ويبلغ عدد الوصلات المنزلية حوالي ٢٧٣٤ وصلة بتكلفة 6.4 مليون جنيه، مشيرا إلى أن القيمة المالية للتدخلات من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حوالي 107.4 مليون جنيه، إضافة إلى أعمال سابقة قبل البرنامج بقيمة 132.6 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي تكلفة إنشاء المشروع 240 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المشروع يضم 2 محطة رفع وخطوط طرد بتكلفة 12.590 مليون جنيه، ومحطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة 2500م3/ يوم بمساحة 18 فدانا بتكلفة 42.75 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مزرعة محطة المعالجة بالهجارسة بمساحة 38 فدانا بتكلفة 26 مليون جنيه، وشبكات انحدار وأعمال صيانة وإحلال وتجديد بتكلفة 19.6 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مياه سوهاج أن محطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحى حصلت على الشهادة العالمية «الإدارة الفنية المستدامة TSM»، والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى، لافتا إلى أنها أول محطة معالجة ثلاثية على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة، وأن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة، والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً، بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة، والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا، ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية التي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة، وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة، كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية التي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.