عمرو القاضي: تدفقات سياحية ألمانية تزور مصر خلال الفترة القادمة

قال عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مشاركة وزارة السياحة والآثار فى فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، المقامة حاليا بالعاصمة الألمانية برلين، قد أتت بثمارها، وسنشهد خلال الفترة المقبلة تدفقات سياحية من ألمانيا على كافة المقاصد السياحية، موضحا أنه تمت المناقشة مع منظمى السياحة الألمانية أن تزيد الحركة السياحية الألمانية لتشمل شرم الشيخ ومنطقة الساحل الشمالى خلال موسم الصيف القادم ولا تتوقف الحركة الألمانية فقط على الغردقة ومرسى علم.

وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المؤشرات من كافة الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر إيجابية، وتؤكد وجود طلب سياحى على مصر، كما أن شركات الطيران الألمانية أعلنت أن سيتم فتح رحلات من المدن الألمانية المختلفة على مصر مما سيزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من ألمانيا.

وأشار القاضى إلى أنه خلال مشاركتنا فى البورصة الألمانية التى تعد واحدة من أكبر البورصات والملتقيات التى تجرى على مستوى العالم فى مجال السياحة والطيران، قمنا بالاستعانة بشباب الجامعة الألمانية بمصر والذين كانوا متواجدين بألمانيا حيث أنهم يقضوا فترة من دراستهم بألمانيا، داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة وذلك لإجادتهم اللغات باتقان سواء العربية أو الألمانية وأيضا الإنجليزية وذلك لتوزيع المنشورات والمطبوعات السياحية على زوار المعرض بالإضافة إلى توجيه الزائرين والرد على استفساراتهم، موضحا أننا لمسنا مدى حبهم وشغفهم لخدمة بلادهم فى أى مجال .