مواعيد مباريات الأهلى في دوري أبطال إفريقيا وفرص التأهل لربع النهائي

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وفرص التأهل لربع النهائي، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر في ظل موقف الفريق في المجموعة الثانية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، خلف الهلال السوداني صاحب القمة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، وصن داونز الجنوب إفريقي الثاني برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، فيما يقبع لقطن الكاميروني في المركز الأخير بلا رصيد من 4 مباريات.

مواعيد مبارايات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يتبقى للأهلي ثلاث مباريات في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما خاض المارد الأحمر 3 مباريات في دور المجموعات أمام القطن ثم الهلال وأخيرًا صن داونز، حيث حقق الفوز على القطن وخسر أمام الهلال وتعادل مع صن داونز، وتنتظر المارد الأحمر 3 مباريات تحسم مصير تأهله للدور ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي مع صن داونز

يحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر السبت القادم 11ـ3ـ2023، في مباراة الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي مع القطن الكاميروني

يلتقى الأهلي مع القطن الكاميروني في السادسة من مساء الجمعة 17ـ3ـ2023، بمباراة الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

يستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني في الأول من أبريل القادم عل ستاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الإفريقي.

فرص الأهلي للصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يملك الأهلي عدة فرص للصعود لربع نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا

الفرصة الأولى بتحقيق المارد الأحمر الفوز في مبارياته الثلاثة المتبقية في دور المجموعات، والصعود لربع النهائي بغض النظر عن نتائج باقي مباريات المجموعة.

الفرصة الثانية، تعادل الأهلي مع صن داونز والفوز على القطن والهلال والوصول للنقظة 11 والتي تؤهل الفريق للدور التالي.

الفرصة الثالثة الخساراة أمام صن داونز والفوز على القطن والهلال وانتظار هدية صن داونز بهزيمة الهلال السوادني؛ ليصعد الأهلي وصن داونز للدور التالي.

الفرصة الرابعة، فوز الأهلي على صن داونز والهلال والخساراة أمام القطن ويومها ينتظر الأهلي هدية صن داونز بالفوز على الهلال السوداني للصعود معًا لربع النهائي.

الفرصة الخامسة، فوز الأهلي على صن داونز والهلال والتعادل مع القطن الكاميروني، وهو ما يعني وصول الأهلي للنقطة 11 ويومها يصعد الأهلي بصحبة صن داونز أو الهلال.