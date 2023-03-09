القوى العاملة: تسليم عقود عمل لذوى همم بالقليوبية لدمجهم فى المجتمع

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم والقدرات بالمحافظة للعمل فى 6 شركات من القطاع الخاص والاستثمارى العاملة داخل المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة وخطة الوزارة التى وضعتها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة وفرص تدريب مهنى لتلك الفئة على المهن التى يتطلبها سوق العمل لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى التنمية.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية في تقريرها للوزارة، أن التسليم كان بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ومدير المديرية، ومحمد العليان وكيل المديرية، حيث تم تسليم عقود العمل لـ50 من ذوى الهمم والقدرات، مؤكدة أنه تم توفير تلك الفرص للقادرون باختلاف بالتعاون المثمر مع المستثمرين، وفي ضوء الملامح الأساسية لبرامج عمل الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة لاستيراتيجية التنمية المستدامة 2030 لإحداث تغيرات إيجابية مستدامة.

وأضافت مدير المديرية أنه تم توزيع شهادات تقدير للشركات المشاركة وهى (الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة، شركة السعد للألومنيوم، شركة نيواجييت جولد، شركة فيد مكس إيجيبت لصناعة الأعلاف، خليجي تكس للنسيج والصناعة) ، وقدم الحضور الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة لما توليه من اهتمام ورعاية للقادرون باختلاف وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير فرص عمل وتدريب مناسبة لتلك الفئة تحسن مستويات معيشتهم ودمجهم فى المجتمع.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها بياناً بنشاط مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، وما قدمته من خدمات وأنشطة خلال شهر فبراير 2023، وذكرت في بيان لها اليوم الخميس أن "المديرية" قامت بعدد من الإنجازات فيما يخص ملفات عملها داخل المحافظة من تفتيش عمالى، وعلى إجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذلك رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية اجتماعياً وصحياً، وفرص العمل المقدمة للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة، وكذلك برامج التدريب المهنى المجانية للشباب المستفيدين.

وأوضح محمد سالم عبدالملك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء فى تقريره للوزارة، أنه تم تشغيل 22 شابا من أبناء المحافظة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة منهم 16 من ذوى الهمم والقدرات، وصرف 8 منح رعاية اجتماعية وصحية لـ8 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 4 منح مولود جديد بإجمالى 8 آلاف جنيه، وإعانة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، وتقديم رعاية صحية لـ3 عمال بواقع 12 ألف جنيه.

وأضاف مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 19 منشأة يعمل بها 705 عمال، كما تم التفتيش فى مجال التفتيش العمالى على 128 منشأة يعمل 1031 عاملا، فضلاً عن استخراج 22 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.