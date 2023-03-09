محافظ القليوبية يسلم عقود عمل بالقطاع الخاص لـ50 شابًا وفتاة من «قادرون باختلاف»

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حرصه على زيادة نسبة التشغيل من ذوي القدرات الخاصة في المصانع والشركات القائمة على أرض المحافظة، واستثمار إمكاناتهم وقدرتهم على البذل والعطاء وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل.

وسلم محافظ القليوبية 50 عقد عمل للشباب والفتيات من قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص، الملتقى الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالقليوبية، وبمشاركة شركات القطاع الخاص، مُشيداً بدور وزارة القوى العاملة في توفير فرص العمل بالقطاع الخاص للشباب المصرى، لافتاً إلى أن المحافظة تسير بخطوات مدروسة نحو توفير متطلبات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وإتاحة الفرص اللازمة لاندماجهم في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، علاوة علي الاستفادة من قدراتهم الخاصة في البناء والارتقاء بالوطن.

- الاهتمام بالشباب و"قادرون باختلاف" له أولوية فى خطة عمل الدول

وجدد المحافظ التأكيد بأن الاهتمام بهذه الفئة له أولوية فى خطة عمل الدولة فى المرحلة الحالية لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2030 التنمية المُستدامة لإحداث تغيُرات إيجابية مُستدامة لتوفير عمل لائق لقادرون باختلاف بالتعاون مع المستثمرين، في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2018 عام ذوى القدرات الخاصة.

وقدمَّ "الهجان" التهنئة للشباب على التعيين، متمنياً لهم بداية حياة جديدة وكريمة في ظل جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً.

من جانبها أوضحت وكيل وزارة مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أنه تم عقد يوم توظيفي للأشخاص بمقر مركز التدريب المهني بمدينة الخانكة بحضور 18 شركة تقع داخل النطاق الجغرافي لمنطقة الخانكة، وتقدم 330 مواطنا من ذوى القدرات الخاصة وتم توفير فرص عمل لـ186، وتم التنسيق مع مجموعة من شركات القطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات "محافظ القليوبية"، التي أبدت استعدادها لتوفير فرص عمل لهذه الحالات وتوقيع عقود عمل لهم والتأمين عليهم ومنحهم كل الحقوق القانونية، في إطار التزام الشركات باستيفاء نسبة الـ5% للقدرات الخاصة من إجمالي العاملين بالمنشأة والتي أقرها القانون.

وقد تم توقيع وتسليم 50 عقدا لشاب وفتاة من قادرون باختلاف، ويجري استكمال إجراء التعيينات لباقي العدد.