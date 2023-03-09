الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فحص أكثر من 10 آلاف طفل بمبادرة علاج ضعف السمع لحديثي الولادة بالمنيا

صحة المنيا
صحة المنيا

 قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد نادي، إنه تم فحص أكثر من 10 آلاف و905 أطفال حديثي الولادة بالمجان خلال فبراير الماضي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع من الأطفال حديثي الولادة؛ بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الطفل المصري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز المنيا، مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى توقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار نادي إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم.

صحة المنيا علاج ضعف السمع حديثي الولادة فبراير أطفال حديثي الولادة المبادرة الرئاسية

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