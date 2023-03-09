الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع المقاولات بالأقصر

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بشأن عقد مبادرة "سلامتك تهمنا" للتوعية بإجراءات السلامة والصحة في الحفاظ على المنشآت والعمال، وذلك بشركة "فلمينج" للمقاولات والإنشاءات العامة، تحت رعاية الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتكثيف التوعية والتثقيف حول إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفعيل الرقابة على المنشآت للتأكد من تطبيقها وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح هشام عبد الل،ه مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر في تقريره: «تضمنت فعاليات المبادرة إلقاء مجموعة من المحاضرات قدمها المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية بالوزارة، حول خطة الطوارئ والإخلاء موضحا الغرض من خطة الطوارئ وأهدافها والحفاظ على العمال والمنشآت بإعداد خطة توضح فيها كيفيه إخلاء العمال من المكان أثناء الكوارث حفاظا على حياتهم وحفاظا على المنشاة ورأس المال والحد من حدوث الحرائق، إيمانا بدور السلامة في سير العملية الإنتاجية وزيادة الدخل وتقليل الحوادث والإصابات، كما قام المهندس إسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة بإلقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي اسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها، فضلاً عن المحاضرة الثالثة التي استعرضت أهداف السلامة والصحة المهنية».

توعية كافة الأطراف
 

وأضاف مدير المديرية أنه يتم خلال مبادرة «سلامتك تهمنا» التنسيق ما بين الشركات وإدارات السلامة والصحة المهنية على مستوى جميع المديريات، بما يساهم في تكاتف كافة الأطراف في التوعية بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، كذلك يتم منح شهادات تقدير للشركات التى تتبع كافة أساليب ومعايير السلامة وتكريم العمال الملتزمين.

القوى العاملة سلامتك تهمنا ثقافة السلامة الصحة المهنية المقاولات الأقصر اشتراطات السلامة

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